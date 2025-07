Concert Elo Hello & Franck If Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence

Asinerie de Pierretoun 250 chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Concert pop/rock vintage avec le duo Elo Hello & Franck IF, charcuterie et tapas!

Restauration et boissons sur place sur réservation.

Concert annulé en cas de pluie .

Asinerie de Pierretoun 250 chemin de Borde Pierretoun La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 85 02 50 contact@pierretoun.fr

