Concert Élodie Bouny Guitare Maison des Arts et de la Culture Rémelfing

Concert Élodie Bouny Guitare

Maison des Arts et de la Culture 1 rue des Arts Rémelfing Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-01-20 19:30:00

fin : 2026-01-20 21:30:00

Date(s) :

2026-01-20

L’association Les Concerts de Poche, organise, en partenariat avec les communes de Zetting, Sarreinsming et Rémelfing, et avec le soutien de la DRAC Grand Est un concert de musique classique avec la guitariste Élodie Bouny.

Programme Villa-Lobos et compositions personnelles.

Infos et réservations https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/a25-remelfing-20012026Tout public

6

Maison des Arts et de la Culture 1 rue des Arts Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 6 76 61 83 91

English :

The association Les Concerts de Poche, in partnership with the communes of Zetting, Sarreinsming and Rémelfing, and with the support of the DRAC Grand Est, is organizing a classical music concert with guitarist Élodie Bouny.

Program: Villa-Lobos and personal compositions.

Information and bookings: https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/a25-remelfing-20012026

