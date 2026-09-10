Concert – Eloïz Blotzheim

Informations pratiques

Blotzheim

Concert – Eloïz

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-04 20:30:00

fin : 2027-02-04 22:00:00

Date(s) :

2027-02-04

Originaire de Lille, Eloïz est passionnée par le chant depuis l’âge de 6 ans. Propulsée sur le devant de la scène avec Hey Bro, écrit et composé à 16 ans et devenu single de platine, puis confirmée avec Comment tu vas ? (single d’or), Eloïz s’impose comme l’une des voix les plus singulières de la scène française.

Son premier album s’est écoulé à 25 000 exemplaires et cumule plus de 100 millions de streams. Mais qu’est-ce qui peut bien fasciner une Frenchie nordiste de 26 ans dans le mythe des États-Unis, au point d’en faire le cœur battant de sa musique ? La réponse tient autant dans les mélodies que dans les symboles. Car au-delà du banjo, des guitares et des violons, c’est une vision – celle d’un ailleurs libre et vaste – qui l’anime.

Comme toute une génération en quête de sens et d’horizons nouveaux, Eloïz a fait des plaines du Far West son territoire d’expression. En 2025, elle revient avec Les Grands Espaces, un second opus où s’affirme pleinement son identité musicale, entre folk, pop et country. Elle y chante la liberté, la résilience et les émotions brutes.

De Song for You, premier extrait au groove imparable, à Les Grands Espaces, Americana ou Bye Bye, l’envie de danser est immédiate, quand bien même sur des paroles pas toujours apaisées. Des collaborations avec Florent Pagny et Gaëtan Roussel viennent renforcer l’émotion de ce disque généreux et sincère.

Après avoir chanté On sera là (composé par Jean-Jacques Goldman) et La Marseillaise au défilé du 14 juillet, Eloïz poursuit l’été en tournée avant de faire vibrer l’automne avec cet album sincère, lumineux et libre. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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L’événement Concert – Eloïz Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue