Concert Eloïz (FR)

Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

bénéficiaires du RSA, étudiants et personnes à mobilité réduite sur justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec une carrière couronnée de succès, la Lilloise Eloïz revisite le genre country, avec ses thèmes et ses classiques dans un style original et moderne et une tournée qui viendra jusqu’au Parc des Étoiles, pour son second album Les Grands Espaces .

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Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

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English :

With a successful career under her belt, Lille-born Eloïz revisits the country genre, with its themes and classics in an original, modern style, and a tour that will include the Parc des Étoiles, for her second album Les Grands Espaces .

L’événement Concert Eloïz (FR) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay