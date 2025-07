Concert Eloyse au Cap Rousset Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Concert Eloyse au Cap Rousset Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet mercredi 30 juillet 2025.

Concert Eloyse au Cap Rousset

Mercredi 30 juillet 2025 de 21h30 à 23h30. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Le fameux groupe composé de 3 musiciens animera cette soirée estivale sur le Port avec leur répertoire Pop Rock repris en version acoustique

.

Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr

English :

The famous 3-piece band will liven up this summer evening on the harbour with an acoustic version of their Pop Rock repertoire

German :

Die berühmte dreiköpfige Band wird diesen Sommerabend am Hafen mit ihrem Pop-Rock-Repertoire in akustischer Version beleben

Italiano :

La famosa band di 3 elementi animerà questa serata estiva sul Porto con una versione acustica del suo repertorio pop rock

Espanol :

La famosa banda de 3 músicos amenizará esta noche de verano en el Puerto con una versión acústica de su repertorio Pop Rock

