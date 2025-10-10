Concert Elphea Pont-Sainte-Marie
Concert Elphea Pont-Sainte-Marie vendredi 10 octobre 2025.
Concert Elphea
Maison de l’Animation et de la Culture Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Elphea, une artiste talentueuse, sera sur scène pour interpréter ces morceaux emblématiques qui ont marqué la mémoire collective. Le concert d’Elphea sera l’occasion de se remémorer les chansons intemporelles qui ont accompagné de nombreuses générations.
Entrée libre et gratuite. .
Maison de l’Animation et de la Culture Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est
