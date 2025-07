Concert Elvi à la Capitainerie des P’tits bateaux Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes

Concert Elvi à la Capitainerie des P’tits bateaux Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes dimanche 3 août 2025.

Concert Elvi à la Capitainerie des P’tits bateaux Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Rennes Dimanche 3 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Concert de l’artiste rennais Elvi. Du slam au rap, entre intensité et douceur, au travers de textes qui nous parlent à toutes et tous.

Un voyage unique, porté par l’intensité des mots, vibrant d’inspirations musicales et d’émotions plurielles.

Quelque part entre le Slam et le hip-hop, on ressent combien la poésie est vivante.

Combien elle nous rassemble, autour d’histoires de vie qui nous ramènent au vivre ensemble.

[https://fb.me/e/5KSgC1Rlm](https://fb.me/e/5KSgC1Rlm)

Prairies St Martin – Capitainerie des P’tits Bateaux Les P’tits Bateaux – Rennes & La Capitainerie, Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine