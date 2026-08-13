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AGENDA · Perros-Guirec

Concert ELVOSKE Nom de Zeus Perros-Guirec

jeudi 13 août 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
45 boulevard Joseph Le Bihan
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Concert ELVOSKE Nom de Zeus

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Concert de Elvoske à Nom de Zeus à partir de 20h !   .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70 

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English :

L’événement Concert ELVOSKE Nom de Zeus Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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