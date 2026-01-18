Concert Ema Alkala La Lampe de Génis Génis
Concert Ema Alkala La Lampe de Génis Génis samedi 25 avril 2026.
Concert Ema Alkala
La Lampe de Génis 4-6 rue du marché Génis Dordogne
Début : 2026-04-25
2026-04-25
Concert dark rock au tiers lieu La Lampe de Génis.
Prix libre & conscient.
La Lampe de Génis 4-6 rue du marché Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 64 62 56 lalampedegenis@gmail.com
English : Concert Ema Alkala
Dark rock concert at La Lampe de Génis.
Free & conscious price.
