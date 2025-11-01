Concert Ema Yazurlo et Quilombo Sonoro Cabanes des 3 Etangs Bourneau

Concert Ema Yazurlo et Quilombo Sonoro

Cabanes des 3 Etangs 15 La Vaudieu Bourneau Vendée

Début : 2025-11-01 19:00:00

Venez assister au premier concert organisé par Patin Couffin

Ema Yazurlo fait partie des pionniers de la Nu-Cumbia, un mélange de traditions musicales sud-américaines et d’électro. Son groupe Quilombo Sonoro apporte une personnalité dynamique, une énergie époustouflante, inventant son propre folklore en tissant de nouveaux rythmes et en intégrant des sons originaux (charango, cuatro, accordéon, percussions) aux airs du dancehall et de l’électro-swing.

Instruments latino-américains tels que le ronroco, les timbales, les sons électroniques et ancestraux, ils s’entremêlent formant un creuset de musiques solaires et festives qui vous font danser au rythme de la cumbia-électro-swing.

Réservation et adhésion à l’association obligatoires (places limitées) via le lien Helloasso .

Cabanes des 3 Etangs 15 La Vaudieu Bourneau 85200 Vendée Pays de la Loire commedepatincouffin@gmail.com

English :

Attend the first concert organized by Patin Couffin

German :

Besuchen Sie das erste von Patin Couffin organisierte Konzert

Italiano :

Assistere al primo concerto organizzato da Patin Couffin

Espanol :

Asista al primer concierto organizado por Patin Couffin

