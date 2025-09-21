Concert « Embruns de cordes » Grande baraque du Rouho Lorient

Concert « Embruns de cordes » Grande baraque du Rouho Lorient dimanche 21 septembre 2025.

Concert « Embruns de cordes » Dimanche 21 septembre, 18h00 Grande baraque du Rouho Morbihan

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Embruns de cordes

Pour célébrer l’anniversaire de la Libération de la poche de Lorient, l’ensemble de violoncelles « Embruns de cordes » du conservatoire de Lorient vous invite à plonger dans cette période à travers des récits, des anecdotes du quotidien des Lorientais qui l’ont vécue.

Des oeuvres classiques de compositeurs qui ont connu la guerre ou ayant un rapport singulier à celle-ci (Bartok, John Williams), des chansons de l’époque, des chants juifs ainsi que des photos se mêleront au récit pour lui donner toute sa profondeur et souligner les émotions.

Grande baraque du Rouho 4, rue du Rouho 56100 Lorient Lorient 56100 Kerfichant Morbihan Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives de Lorient