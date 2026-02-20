Concert Emerald Beyond, un univers atypique Dieuze

Concert Emerald Beyond, un univers atypique

Le bar associatif L’Inventerre du Pré Vert est heureux d’accueillir un nouveau duo musical. Il s’agira d’un duo inclassable qu’est Emerald Beyond. A coup sûr, les spectateurs auront de belles surprises acoustiques.

Emerald Beyond c’est un univers atypique mêlant ballades rock poésie et des visions parfois surréalistes, essayant de tracer un chemin unique loin des modes mais toujours profondément moderne.

Les textes sont ciselés et les mélodies sont intenses. Le groupe Emerald Beyond tente de sortir des sentiers battus par la profondeur et l’originalité . Ce vendredi 6 mars accueillera donc un duo libre, indomptable et inspirant. Cette soirée est donc faite pour les amateurs de musique éclectique.Tout public

26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

English :

The bar association L’Inventerre du Pré Vert is delighted to welcome a new musical duo. Emerald Beyond is an unclassifiable duo. Spectators are sure to be in for some acoustic surprises.

Emerald Beyond’s atypical universe blends poetic rock ballads and sometimes surreal visions, and strives to carve out a unique path far removed from fashion, but always profoundly modern.

The lyrics are chiseled and the melodies are intense. Emerald Beyond tries to break new ground with depth and originality. This Friday, March 6, will welcome a free, indomitable and inspiring duo. This is an evening for fans of eclectic music.

