Concert Emezi BlackRock Irish pub Landerneau 28 juin 2025 21:00

Finistère

BlackRock Irish pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau

Début : 2025-06-28 21:00:00

fin : 2025-06-28 22:30:00

2025-06-28

D dancefloor en Breton !

Emezi, composé de Perynn Bleunven et Elise Desbordes, est la fusion captivante de voix et de talents musicaux. Leur nom, Emezi, signifiant dit-elle en breton, incarne leur passion ardente pour s’exprimer pleinement dans leur langue maternelle. Perynn et Elise, unies par leurs passions communes, repoussent les limites de la musique bretonne en s’inspirant d’artistes de renom tels que Beyoncé, Jacob Collier, Ariana Grande et Mayra Andrade.

Au sein d’EMEZI, vous trouverez un attrait pour les polyphonies, une harmonie jazz marquée (particulièrement chérie par Elise !), des sonorités pop entraînantes (une spécialité de Perynn !) et un groove irrésistible pour enflammer les pistes de danse. Plongez dans l’univers vibrant d’Emezi et laissez-vous emporter par leur énergie contagieuse !

Avec l’aide des talentueux beatmakers Romain Jovion et Swann Droual, elles travaillent à composer des chansons qui feront vibrer les foules ! Les thèmes abordés dans leurs chansons reflètent leurs préoccupations quotidiennes et elles cherchent à leur donner vie dans une langue qui leur tient à cœur. Le breton est pour elles un moyen d’exprimer leurs angoisses, leurs joies, leur colère, et aussi leur féminité. Son accent tonique fort se prête particulièrement bien à l’écriture de chansons dans des styles tels que la pop, le hip-hop et le RnB, généralement associés à d’autres langues à fort accent, comme l’anglais.

Organisé par l’association Riboul festival. .

BlackRock Irish pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

