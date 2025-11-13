Concert – Emile Mosseri With The Greedy Heart Choir Le Hasard Ludique Paris

Chanteur, auteur-compositeur et compositeur de talent, Émile Mosseri transforme l’expérience humaine en chanson. Véritable conteur musical, il insuffle sa sensibilité unique aussi bien dans ses collaborations avec d’autres auteurs-compositeurs que dans ses compositions pour le cinéma. On lui doit notamment les bandes originales des films Minari et The Last Black Man in San Francisco, œuvres saluées pour leur richesse émotionnelle.

Aujourd’hui, Mosseri brille sous les projecteurs, cette fois en tant qu’artiste interprète. À l’automne 2023, accompagné de son groupe, Mosseri s’est retiré dans les studios d’Altamira Sound. Il a travaillé avec son collaborateur de longue date, le compositeur et producteur Bobby Krlic (Midsommar, The Haxan Cloak), pour poser les fondations de son deuxième album, Tryin to Be Born, prévu pour le 28 février 2025.

Cet opus fait suite à son premier album, Heaven Hunters, ainsi qu’à ses projets collaboratifs avec Sam Gendel et Kaitlyn Aurelia Smith. Avec Tryin to Be Born, Émile Mosseri promet une plongée intime et introspective dans l’âme humaine, fidèle à son style qui marie harmonieusement la profondeur narrative et une musicalité hors pair. Une date à noter dans l’agenda de tous les amoureux de musique sincère et lumineuse.

Venez découvrir Emile Mosseri With The Greedy Heart Choir au Hasard Ludique le jeudi 13 Novembre 2025 !

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

