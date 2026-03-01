Concert Emilie Hedou Trio Velo Rouge Vieux village Vercoiran

Concert Emilie Hedou Trio Velo Rouge

Vieux village Le Velo Rouge Vercoiran Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Prix minimum. Hors repas.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 21:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Concert immanquable du Trio Emlie Hedou, jazz, soul et Blues au Vélo Rouge. Repas possible sur réservation. Stationnement au cimetière.

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Vieux village Le Velo Rouge Vercoiran 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 22 10 50

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English :

A must-see concert by Trio Emlie Hedou, jazz, soul and blues at Le Vélo Rouge. Meals available on reservation. Parking at the cemetery.

L’événement Concert Emilie Hedou Trio Velo Rouge Vercoiran a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale