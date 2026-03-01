Concert Emilie Hedou Trio Velo Rouge Vieux village Vercoiran
Concert Emilie Hedou Trio Velo Rouge Vieux village Vercoiran vendredi 20 mars 2026.
Concert Emilie Hedou Trio Velo Rouge
Vieux village Le Velo Rouge Vercoiran Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Prix minimum. Hors repas.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 21:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Concert immanquable du Trio Emlie Hedou, jazz, soul et Blues au Vélo Rouge. Repas possible sur réservation. Stationnement au cimetière.
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Vieux village Le Velo Rouge Vercoiran 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 22 10 50
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English :
A must-see concert by Trio Emlie Hedou, jazz, soul and blues at Le Vélo Rouge. Meals available on reservation. Parking at the cemetery.
L’événement Concert Emilie Hedou Trio Velo Rouge Vercoiran a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale