Concert Emilie Yojenka Le Poulailler Le Havre 5 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Concert Emilie Yojenka Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Emilie Yojenka, autrice-compositrice-interprète vous propose un concert piano-voix, des chansons hautes en couleurs et en émotions qui ne manqueront pas de venir chercher les vôtres.

Réservation obligatoire

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

English : Concert Emilie Yojenka

Emilie Yojenka, singer-songwriter, brings you a piano-vocal concert, with colorful, emotional songs that are sure to catch your fancy.

Reservations required

German :

Emilie Yojenka, Singer-Songwriterin und Interpretin, bietet Ihnen ein Piano-Voice-Konzert mit farbenfrohen und emotionalen Liedern, die sicher auch die Ihren abholen werden.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Emilie Yojenka, cantautrice, propone un concerto piano-voce di canzoni colorate e ricche di emozioni che non mancheranno di catturare la vostra attenzione.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Emilie Yojenka, cantautora, le ofrece un concierto de piano y voz con canciones llenas de color y emoción que seguro le encantarán.

Reserva obligatoria

