Concert Emma Cayeux-sur-Mer
Concert Emma Cayeux-sur-Mer samedi 8 novembre 2025.
Concert Emma
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Concert apéro Live gratuit
Variétés internationales
Concert apéro Live gratuit
Variétés internationales .
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
English :
Free live aperitif concert
International Variety
German :
Kostenloses Apero-Live-Konzert
Internationale Varietäten
Italiano :
Concerto aperitivo gratuito dal vivo
Varietà internazionale
Espanol :
Concierto gratuito de aperitivo en directo
Variedad internacional
L’événement Concert Emma Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2023-04-19 par OT DE LA BAIE DE SOMME