Concert Emma Cayeux-sur-Mer

Concert Emma Cayeux-sur-Mer samedi 8 novembre 2025.

Concert Emma

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Concert apéro Live gratuit
Variétés internationales
Variétés internationales   .

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56 

English :

Free live aperitif concert
International Variety

German :

Kostenloses Apero-Live-Konzert
Internationale Varietäten

Italiano :

Concerto aperitivo gratuito dal vivo
Varietà internazionale

Espanol :

Concierto gratuito de aperitivo en directo
Variedad internacional

L’événement Concert Emma Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2023-04-19 par OT DE LA BAIE DE SOMME