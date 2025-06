Concert EMMA MORY au camping Le Parc de Vaux Camping Le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées 7 juillet 2025 19:30

Mayenne

Concert EMMA MORY au camping Le Parc de Vaux
Camping Le Parc de Vaux
35 Rue des Colverts
Ambrières-les-Vallées
Mayenne

Début : 2025-07-07 19:30:00

fin : 2025-07-07 22:00:00

2025-07-07

Concert gratuit et ouvert à tous avec Emma Mory

Emma Mory, chanteuse auteur interprète, forte de 20 ans de carrière internationale, vous propose un répertoire composé des plus belles chansons françaises et internationales.

Percussions , guitare, voix, gospel

Soirée chaleureuse en perspective !

Restauration sur place possible frites, hamburger, pizzas, glaces, boissons.

Réservations conseillées pour le snack bar. .

Camping Le Parc de Vaux 35 Rue des Colverts

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25 contact@parcdevaux.com

English :

Free concert open to all with Emma Mory

German :

Kostenloses und für alle zugängliches Konzert mit Emma Mory

Italiano :

Concerto gratuito aperto a tutti con Emma Mory

Espanol :

Concierto gratuito y abierto a todos con Emma Mory

