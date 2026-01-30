Concert Emmanuel Pahud et Lionel Bringuier Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Emmanuel Pahud et Lionel Bringuier

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Lionel Bringuier fait son retour au festival avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dont il a récemment pris la tête. En soliste à la flûte, Emmanuel Pahud, l’un des plus grands représentants de l’instrument.

Cap à l’Est le programme de la soirée est russe et soviétique. La Symphonie Pathétique de Tchaïkovski, aux allures de requiem, fut créée quelques jours seulement avant la mort du compositeur. Elle présente un caractère tourmenté, parfois intense, et s’achève sur un Adagio lamentoso poignant.



Emmanuel Pahud rejoint Lionel Bringuier pour une œuvre que les deux musiciens apprécient particulièrement, le Concerto pour flûte de Khatchatourian. Écrite à l’origine pour violon en 1940, cette ample partition est un véritable défi pour le soliste. Elle conjugue des mélodies à la saveur folklorique arménienne à une vitalité rythmique particulièrement séduisante, marquée par l’esprit de la danse. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lionel Bringuier came to the Easter Festival a few years ago with the Orchestre Philharmonique de Nice and he is back this year with the Orchestre Philharmonique Royal de Liège where he recently took over as Conductor. Emmanuel Pahud, one of the world’s greatest flautists, joins as soloist.

L’événement Concert Emmanuel Pahud et Lionel Bringuier Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence