Concert Emotions, émo’sons et chansons Montbéliard

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Début : 2026-01-27 19:00:00

2026-01-27

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Avec nos artistes en herbe, prenez place dans l’ascenseur émotionnel et venez vibrer aux sons des émo’sons, émotions en chansons.

Les émotions sont les grandes richesses de notre jardin intérieur. Elles sont nos hauts et nos bas mais toujours nous font grandir.

Le répertoire fera la part belle à la chanson française avec Bourvil ou Zao de Sagazan mais aussi les Enfantastiques, Morgan Jourdain et d’autres, qui par leurs textes et leurs musiques touchent nos cordes sensibles.

Avec les Classes à Horaires Aménagés Vocales de l’école primaire du Petit-Chênois

Coordination Albane Joerger

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

