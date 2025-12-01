Concert Empi et Riaume Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère
Concert Empi et Riaume Collégiale Saint-Barnard Romans-sur-Isère samedi 13 décembre 2025.
Concert Empi et Riaume
Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, Empi et Riaume vous proposer un concert de chants et musiques traditionnels du Dauphiné et du Vivarais (chorale et musiciens), en collaboration avec les amis des orgues de St Barnard. Venez nombreux !
.
Collégiale Saint-Barnard 3 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52 empi.et.riaume26@gmail.com
English :
As part of the festive season, Empi et Riaume will be offering a concert of traditional Dauphiné and Vivarais songs and music (choir and musicians), in collaboration with the friends of the St Barnard organs. We look forward to seeing you there!
German :
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahresende bieten Empi et Riaume ein Konzert mit traditionellen Liedern und Musik aus der Dauphiné und dem Vivarais (Chor und Musiker) an, in Zusammenarbeit mit den Orgelfreunden von St Barnard. Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Nell’ambito delle festività, Empi et Riaume propone un concerto di canti e musiche tradizionali delle regioni del Delfinato e del Vivarais (coro e musicisti), in collaborazione con gli amici degli organi di St Barnard. Vi aspettiamo!
Espanol :
Con motivo de las fiestas, Empi et Riaume ofrece un concierto de canciones y músicas tradicionales de las regiones del Dauphiné y Vivarais (coro y músicos), en colaboración con los amigos de los órganos de St Barnard. ¡Le esperamos!
L’événement Concert Empi et Riaume Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme