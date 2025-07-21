Concert Emy Même Place de Verdun (Place de l’Eglise) Saint-Georges-de-Didonne
Place de Verdun (Place de l’Eglise) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : Samedi 2025-07-21 11:00:00
fin : 2025-08-30
2025-07-21 2025-08-30
Emy Même en concert, organisé par l’association « Fêtes et Animations ».
English :
Emy Même in concert, organized by the « Fêtes et Animations » association.
German :
Emy Même in einem Konzert, organisiert von der Vereinigung « Fêtes et Animations ».
Italiano :
Emy Même in concerto, organizzato dall’associazione « Fêtes et Animations ».
Espanol :
Emy Même en concierto, organizado por la asociación « Fêtes et Animations ».
