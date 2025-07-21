Concert Emy Même Place de Verdun (Place de l’Eglise) Saint-Georges-de-Didonne

Concert Emy Même Place de Verdun (Place de l’Eglise) Saint-Georges-de-Didonne lundi 21 juillet 2025.

Concert Emy Même

Place de Verdun (Place de l’Eglise) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-21 11:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-21 2025-08-30

Emy Même en concert, organisé par l’association « Fêtes et Animations ».

Place de Verdun (Place de l’Eglise) 69 rue de la République Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 15 65 02

English :

Emy Même in concert, organized by the « Fêtes et Animations » association.

German :

Emy Même in einem Konzert, organisiert von der Vereinigung « Fêtes et Animations ».

Italiano :

Emy Même in concerto, organizzato dall’associazione « Fêtes et Animations ».

Espanol :

Emy Même en concierto, organizado por la asociación « Fêtes et Animations ».

L’événement Concert Emy Même Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-05-28 par Royan Atlantique