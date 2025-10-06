CONCERT EN ALTITUDE Saint-Aventin
CONCERT EN ALTITUDE Saint-Aventin samedi 24 janvier 2026.
Saint-Aventin Haute-Garonne
Début : 2026-01-24
fin : 2026-02-28
2026-01-24 2026-02-28
Concert avec une vue à 360° sur le toit de la télécabine un moment magique entre musique et panorama à couper le souffle.
Programmation et horaire à venir. .
LUCHON-SUPERBAGNERES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
English :
Concert with a 360° view from the gondola roof: a magical moment of music and breathtaking panorama.
German :
Konzert mit 360°-Blick auf dem Dach der Gondelbahn: ein magischer Moment zwischen Musik und atemberaubendem Panorama.
Italiano :
Concerto con vista a 360° dal tetto della gondola: un momento magico di musica e viste panoramiche mozzafiato.
Espanol :
Concierto con una vista de 360° desde el techo de la góndola: un momento mágico de música y vistas panorámicas impresionantes.
