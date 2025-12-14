Concert en Attendant Noël Rosporden
Concert en Attendant Noël Rosporden dimanche 21 décembre 2025.
Concert en Attendant Noël
eglise Rosporden Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Concert en Attendant Noël Chansons de Noël
Concert organisé par RBM29 la Teamille à l’Eglise de Rosporden .
eglise Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 7488096849
English : Concert en Attendant Noël
L’événement Concert en Attendant Noël Rosporden a été mis à jour le 2025-12-12 par OTC CCA