Concert en attendant Noël Domaine de Larraldia Villefranque

Concert en attendant Noël

Domaine de Larraldia Château de Larraldia Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dans un cadre exceptionnel, venez écouter la chorale Crescendo de Bordeaux sous la direction de Benoît Morel, et avec le pianiste Maximilien Wang. Sur réservation, places limitées. .

Domaine de Larraldia Château de Larraldia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 01 63 71 accueil@chateaudelarraldia.fr

