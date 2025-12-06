Concert en attendant Noël Domaine de Larraldia Villefranque
Concert en attendant Noël Domaine de Larraldia Villefranque samedi 6 décembre 2025.
Concert en attendant Noël
Domaine de Larraldia Château de Larraldia Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Dans un cadre exceptionnel, venez écouter la chorale Crescendo de Bordeaux sous la direction de Benoît Morel, et avec le pianiste Maximilien Wang. Sur réservation, places limitées. .
Domaine de Larraldia Château de Larraldia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 01 63 71 accueil@chateaudelarraldia.fr
English : Concert en attendant Noël
L’événement Concert en attendant Noël Villefranque a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Pays Basque