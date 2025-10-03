Concert en bibliothèque Médiathèque municipale Choisy-au-Bac

Concert en bibliothèque Médiathèque municipale Choisy-au-Bac vendredi 3 octobre 2025.

Concert en bibliothèque Vendredi 3 octobre, 19h00 Médiathèque municipale Oise

gratuit, sur réservation places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Dans le cadre de « concert en bibliothèque du 17/09 au 17/10 » proposé par le département de l’oise et la MDO, la médiathèque de Choisy-au-Bac à le plaisir d’accueillir le groupe « Sweety Mary Gold » le vendredi 3 octobre 2025.

Médiathèque municipale 4 BIS RUE DU GENERAL LECLERC 60750 Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France 0344852865 https://www.mediatheque-choisyaubac.fr/

Dans le cadre de « concert en bibliothèque du 17/09 au 17/10 » proposé par le département de l’oise et la MDO, la médiathèque de Choisy-au-Bac à le plaisir d’accueillir le groupe « Sweety Mary Gold »…