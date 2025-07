Concert en chantier Aixe-sur-Vienne

La harpiste Amaëlle Savary et le violoniste Baptiste Jean commencent à être un peu à l’étroit dans leur appartement. Alors cette année, quelques travaux s’imposent. Il est venu le temps de casser la baraque et que ça déménage !

Dans ce nouveau spectacle mêlant harpe, violon, chant, danse, idées de génies et maladresses, Amaëlle et Baptiste, seront en chantier de vous montrer le résultat final. Venez partager avec eux les joies des travaux, des taches de peintures et des petites déconvenues. Plus on est de fous plus on rit.

Ce concert spectacle s’adresse à un public de tous âges. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 29 08 41

