Concert en déambulation Bazic Orchestra

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Les rythmes festifs des joyeux lurons de Bazic Orchestra animeront les allées du Marché de Noël et les rues du centre-ville.

Venez partager cette ambiance chaleureuse et festive, et qui sait, vous repartirez peut-être en sifflotant quelques airs enjoués…

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 décembre 2025 de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

The festive rhythms of Bazic Orchestra’s merry band will liven up the aisles of the Christmas Market and the streets of the town center.

