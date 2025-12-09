Concert en déambulation L’élan saumurois Saumur

Concert en déambulation L’élan saumurois

Place Saint-Pierre Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Préparez-vous à secouer vos guirlandes !

L’Elan Saumurois et ses majorettes vont faire vibrer vos cœurs et vos pieds. Si vous pensiez que les sapins ne savaient que se tenir droits, attendez de les voir se déhancher au son des tambours ! Cette année, c’est sûr, Noël rime avec danse et bonne humeur !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 14 décembre 2025 de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h. .

Get ready to shake your tinsel!

