Concert en déambulation Saint-Valery-en-Caux
Concert en déambulation Saint-Valery-en-Caux dimanche 21 septembre 2025.
Concert en déambulation
Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21 11:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Dimanche 21 septembre
11h concert en déambulation avec le duo « duo l’Ame contre lame » de Reine Collet au violon et Ronan Quelen aux percussions. (45 min, gratuit, sur réservation) .
Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35
English : Concert en déambulation
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert en déambulation Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre