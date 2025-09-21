Concert en déambulation Saint-Valery-en-Caux

Concert en déambulation Saint-Valery-en-Caux dimanche 21 septembre 2025.

Concert en déambulation

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Dimanche 21 septembre

11h concert en déambulation avec le duo « duo l’Ame contre lame » de Reine Collet au violon et Ronan Quelen aux percussions. (45 min, gratuit, sur réservation) .

Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35

English : Concert en déambulation

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert en déambulation Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre