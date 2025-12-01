Concert en déambulation Thierry Roustan Saumur

Concert en déambulation Thierry Roustan

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Thierry Roustan déambulera dans le Marché de Noël…

…avec des mélodies irlandaises, des airs traditionnels pour esquisser quelques pas de danse et faire résonner la magie des fêtes d’antan, un velouté de jazz au saxophone pour vous réchauffer les oreilles, le tout couronné d’une farandole de musiques populaires: vous ne repartirez pas sans siffloter ou chantonner !

Samedi 13 décembre 2025 de 16h à 19h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Thierry Roustan strolls through the Christmas Market…

