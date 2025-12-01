Concert en déambulation Thierry Roustan Saumur
Concert en déambulation Thierry Roustan Saumur samedi 13 décembre 2025.
Concert en déambulation Thierry Roustan
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Thierry Roustan déambulera dans le Marché de Noël…
…avec des mélodies irlandaises, des airs traditionnels pour esquisser quelques pas de danse et faire résonner la magie des fêtes d’antan, un velouté de jazz au saxophone pour vous réchauffer les oreilles, le tout couronné d’une farandole de musiques populaires: vous ne repartirez pas sans siffloter ou chantonner !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 13 décembre 2025 de 16h à 19h. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr
English :
Thierry Roustan strolls through the Christmas Market…
