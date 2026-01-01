Concert en diptyque Groupes vocaux Entre Mers et Confluences Gîte à la noix Sainte-Eulalie-en-Royans

Concert en diptyque Groupes vocaux Entre Mers et Confluences

Gîte à la noix 725 chemin des Lamberts Sainte-Eulalie-en-Royans Drôme

Tarif : – – EUR

participation conseillée 10-15 €

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Concert en Diptyque

Groupes Vocaux Entre Mers et Confluences

Voix accordées sur la fréquence du cœur

Direction Cécile Pagès Voix, Saz, Shruti, Percussions

Chants du Caucase et du Proche-Orient mer Noire, mer Méditerranée, mer Caspienne

Gîte à la noix 725 chemin des Lamberts Sainte-Eulalie-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 54 33 67 cecile@ameame.org

English :

Diptych Concert

Entre Mers et Confluences Vocal Groups

Voices tuned to the frequency of the heart

Direction: Cécile Pagès Voices, Saz, Shruti, Percussions

Songs from the Caucasus and the Middle East Black Sea, Mediterranean Sea, Caspian Sea

