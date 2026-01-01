Concert en diptyque Groupes vocaux Entre Mers et Confluences Gîte à la noix Sainte-Eulalie-en-Royans
Concert en diptyque Groupes vocaux Entre Mers et Confluences Gîte à la noix Sainte-Eulalie-en-Royans samedi 17 janvier 2026.
Concert en diptyque Groupes vocaux Entre Mers et Confluences
Gîte à la noix 725 chemin des Lamberts Sainte-Eulalie-en-Royans Drôme
Tarif : – – EUR
participation conseillée 10-15 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Concert en Diptyque
Groupes Vocaux Entre Mers et Confluences
Voix accordées sur la fréquence du cœur
Direction Cécile Pagès Voix, Saz, Shruti, Percussions
Chants du Caucase et du Proche-Orient mer Noire, mer Méditerranée, mer Caspienne
.
Gîte à la noix 725 chemin des Lamberts Sainte-Eulalie-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 54 33 67 cecile@ameame.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Diptych Concert
Entre Mers et Confluences Vocal Groups
Voices tuned to the frequency of the heart
Direction: Cécile Pagès Voices, Saz, Shruti, Percussions
Songs from the Caucasus and the Middle East Black Sea, Mediterranean Sea, Caspian Sea
L’événement Concert en diptyque Groupes vocaux Entre Mers et Confluences Sainte-Eulalie-en-Royans a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme