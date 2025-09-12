Concert en direct de l’Opéra de Bordeaux Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Concert en direct de l’Opéra de Bordeaux Cinéma Andronis de Montendre Montendre vendredi 12 septembre 2025.
Concert en direct de l’Opéra de Bordeaux
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Concert en direct de l’Opéra de Bordeaux au cinéma Andronis de Montendre
Entrée Gratuite
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
English :
Live concert from the Opéra de Bordeaux at the Andronis cinema in Montendre
Free admission
German :
Live-Konzert der Oper von Bordeaux im Kino Andronis in Montendre
Kostenloser Eintritt
Italiano :
Concerto dal vivo dell’Opera di Bordeaux al cinema Andronis di Montendre
Ingresso libero
Espanol :
Concierto en directo de la Ópera de Burdeos en el cine Andronis de Montendre
Entrada gratuita
L’événement Concert en direct de l’Opéra de Bordeaux Montendre a été mis à jour le 2025-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac