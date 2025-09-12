Concert en direct de l’Opéra de Bordeaux Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Concert en direct de l’Opéra de Bordeaux au cinéma Andronis de Montendre

Entrée Gratuite

.

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

English :

Live concert from the Opéra de Bordeaux at the Andronis cinema in Montendre

Free admission

German :

Live-Konzert der Oper von Bordeaux im Kino Andronis in Montendre

Kostenloser Eintritt

Italiano :

Concerto dal vivo dell’Opera di Bordeaux al cinema Andronis di Montendre

Ingresso libero

Espanol :

Concierto en directo de la Ópera de Burdeos en el cine Andronis de Montendre

Entrada gratuita

