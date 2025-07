Concert en duo Dan Roth et Pascal Delalée Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement

Concert en duo Dan Roth et Pascal Delalée

Jeudi 3 juillet 2025 de 18h30 à 22h. Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-07-03 18:30:00

fin : 2025-07-03 22:00:00

2025-07-03

Jeux d’improvisations Concert en duo Dan Roth, piano & Pascal Delalée, violon

Jeux d’Improvisations

La musique improvisée est un art vivant et en constante évolution, sorte de terrain de jeu où les musiciens peuvent véritablement se libérer des contraintes traditionnelles. Dans cet univers créatif, le duo formé par Dan Roth au piano et Pascal Delalée au violon apparait comme une alchimie riche en interactions sonores aussi diverses qu’immersives. En mêlant la rigueur du jeu à la liberté expressive de la musique contemporaine ou du jazz, cette union instrumentale crée une palette sonore fascinante, propice à l’exploration et à l’émerveillement. .

Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Jeux d’improvisations Duo concert Dan Roth, piano & Pascal Delalée, violin

German :

Jeux d’improvisations Duo-Konzert Dan Roth, Klavier & Pascal Delalée, Violine

Italiano :

Jeux d’improvisations Concerto in duo Dan Roth, pianoforte e Pascal Delalée, violino

Espanol :

Jeux d’improvisations Concierto dúo Dan Roth, piano & Pascal Delalée, violín

