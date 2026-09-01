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AGENDA · Douarnenez

Concert en églises et chapelles Dremmwel et Klervi Rivière Rue Anatole France Douarnenez

dimanche 13 septembre 2026 · Rue Anatole France · Douarnenez

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Anatole France
Adresse
Chapelle Sainte-Hélène
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Concert en églises et chapelles Dremmwel et Klervi Rivière

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Dremmwel et Klervi Rivière entraînent les spectateurs au coeur de la musique bretonne. Ils n’ont jamais cessé de promouvoir ce qu’elle renferme de plus intime. Avec un mélange unique d’instruments et des assemblages artistiques originaux, Dremmwel et Klervi Rivière scrutent un même horizon à travers un choix documenté de chants et de musiques de veine traditionnelle ou de titres plus récemment composés.   .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55 

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English :

L’événement Concert en églises et chapelles Dremmwel et Klervi Rivière Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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