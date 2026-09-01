Concert en églises et chapelles Dremmwel et Klervi Rivière Rue Anatole France Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Concert en églises et chapelles Dremmwel et Klervi Rivière

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Dremmwel et Klervi Rivière entraînent les spectateurs au coeur de la musique bretonne. Ils n’ont jamais cessé de promouvoir ce qu’elle renferme de plus intime. Avec un mélange unique d’instruments et des assemblages artistiques originaux, Dremmwel et Klervi Rivière scrutent un même horizon à travers un choix documenté de chants et de musiques de veine traditionnelle ou de titres plus récemment composés. .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55

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English :

L’événement Concert en églises et chapelles Dremmwel et Klervi Rivière Douarnenez a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE DOUARNENEZ