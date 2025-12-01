Concert en extérieur Drusenheim
Concert en extérieur Drusenheim vendredi 19 décembre 2025.
Concert en extérieur
2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Les chanteuses Aline Spach, nouvelle étoile dans la Galaxie du schlager, et Aurélie Berger vous invitent à plonger dans la magie de Noël à travers un répertoire chaleureux, mêlant chants traditionnels, balades intemporelles et reprises revisitées. .
2 rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert en extérieur Drusenheim a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme du Pays Rhénan