Concert en Folie Souviens-toi BARBARA Micro-Folie Le Pouliguen
Concert en Folie Souviens-toi BARBARA Micro-Folie Le Pouliguen samedi 17 janvier 2026.
Concert en Folie Souviens-toi BARBARA
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17 21:30:00
Date(s) :
2026-01-17
Récital Souviens-toi, BARBARA avec Marisol au chant, Eric Bon au piano et Christian Lamamra en récitant. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert en Folie Souviens-toi BARBARA Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-01 par ADT44