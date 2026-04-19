Concert en hommage à Alain AYRAULT Association Connaissance de l’orgue Eglise de Saujon Saujon
Concert en hommage à Alain AYRAULT Association Connaissance de l’orgue Eglise de Saujon Saujon dimanche 19 avril 2026.
Saujon
Concert en hommage à Alain AYRAULT Association Connaissance de l’orgue
Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Connaissance de l’orgue organise un concert le dimanche 19 avril 2026 à 17h00.
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Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine asso.orgue.saujon@gmail.com
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English :
The Connaissance de l’orgue association is organizing a concert on Sunday April 19, 2026 at 5:00 pm.
L’événement Concert en hommage à Alain AYRAULT Association Connaissance de l’orgue Saujon a été mis à jour le 2026-04-13 par Mairie de Saujon
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