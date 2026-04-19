Concert en hommage à Alain AYRAULT Association Connaissance de l’orgue Eglise de Saujon Saujon

Saujon

Concert en hommage à Alain AYRAULT Association Connaissance de l’orgue

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Connaissance de l’orgue organise un concert le dimanche 19 avril 2026 à 17h00.

.

Eglise de Saujon 34 Place du Général de Gaulle Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine asso.orgue.saujon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Connaissance de l’orgue association is organizing a concert on Sunday April 19, 2026 at 5:00 pm.

L’événement Concert en hommage à Alain AYRAULT Association Connaissance de l’orgue Saujon a été mis à jour le 2026-04-13 par Mairie de Saujon