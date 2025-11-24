Concert en hommage à Charles Aznavour Wintzenheim

Concert en hommage à Charles Aznavour

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04 22:00:00

2026-02-04

Fan du grand Charles, Christian, accompagné par ses musiciens talentueux, met tout son coeur à vous faire revivre la carrière de la star, et ressentir toute l’émotion de ses chansons.

La compagnie AZNAV, a été créée spécialement pour rendre hommage à Charles Aznavour. Rendre hommage, c’est d’abord, aimer, comprendre et ressentir. Fan du grand Charles, Christian, accompagné par ses musiciens talentueux, met tout son coeur à vous faire revivre la carrière de la star, et ressentir toute l’émotion de ses chansons.

De nombreux mois de préparation et de répétitions ont été nécessaires pour mener à bien ce projet. Mais aujourd’hui, leur spectacle abouti vous fait chavirer dans l’univers de l’immense Charles Aznavour, grâce à l’authenticité qu’apporte la passion d’AZNAV ! .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

A fan of the great Charles, Christian, accompanied by his talented musicians, puts all his heart into making you relive the star?s career, and feel all the emotion of his songs.

