Concert en l’Abbatiale Ottmarsheim dimanche 7 décembre 2025.
1 rue du couvent Ottmarsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 17:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
M. Becker, flûte, B. Schnabel, violon, W. Tittel, orgue. Œuvres de Mozart, Rheinberger, Boulanger, …
1 rue du couvent Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr
English :
M. Becker, flute, B. Schnabel, violin, W. Tittel, organ. Works by Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?
German :
M. Becker, Flöte, B. Schnabel, Violine, W. Tittel, Orgel. Werke von Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?
Italiano :
M. Becker, flauto, B. Schnabel, violino, W. Tittel, organo. Opere di Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?
Espanol :
M. Becker, flauta, B. Schnabel, violín, W. Tittel, órgano. Obras de Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?
L’événement Concert en l’Abbatiale Ottmarsheim a été mis à jour le 2025-09-15 par Point information d’Ottmarsheim com com porte de France Rhin sud