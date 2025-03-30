Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert en l’Abbatiale Ottmarsheim dimanche 7 décembre 2025.

1 rue du couvent Ottmarsheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 17:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

M. Becker, flûte, B. Schnabel, violon, W. Tittel, orgue. Œuvres de Mozart, Rheinberger, Boulanger, …
1 rue du couvent Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57  patrimoine@ottmarsheim.fr

English :

M. Becker, flute, B. Schnabel, violin, W. Tittel, organ. Works by Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?

German :

M. Becker, Flöte, B. Schnabel, Violine, W. Tittel, Orgel. Werke von Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?

Italiano :

M. Becker, flauto, B. Schnabel, violino, W. Tittel, organo. Opere di Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?

Espanol :

M. Becker, flauta, B. Schnabel, violín, W. Tittel, órgano. Obras de Mozart, Rheinberger, Boulanger, ?

