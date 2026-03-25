Concert en l’église de Lhospitalet

Granéjouls Lhospitalet Lot

Tarif : – – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Concert convivial réunissant les chorales Voix du Choeur de Lamolayrette et Chant-A- Lot, avec deux artistes du Royal Opera House de Londres, Darron Moore et Katy Batho.

Nous nous retrouverons autour d'un verre à la fin du concert !

Concert convivial réunissant les chorales Voix du Choeur de Lamolayrette et Chant-A- Lot, avec deux artistes du Royal Opera House de Londres, Darron Moore et Katy Batho.

Nous nous retrouverons autour d'un verre à la fin du concert !

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Granéjouls Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 7 80 10 69 76 voixdequercy@gmail.com

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English :

A convivial concert featuring the choirs Voix du Choeur de Lamolayrette and Chant-A- Lot, with two artists from London’s Royal Opera House, Darron Moore and Katy Batho.

We’ll get together for a drink at the end of the concert!

L’événement Concert en l’église de Lhospitalet Lhospitalet a été mis à jour le 2026-03-25 par OT CVL Castelnau-Montratier