Concert en l’église de Saint Brice-sous-Rânes Saint-Brice-sous-Rânes
Eglise Saint-Brice-sous-Rânes Orne
Concert en l’église de Saint Brice-sous-Rânes le vendredi 29 mai 2026, de 20h30 à 22h.
L’artiste, Emma MORY, chanteuse et guitariste, se produira avec un répertoire de chansons françaises et gospels.
L’église sera éclairée de bougies, ainsi que l’allée d’accès et le lavoir. .
Eglise Saint-Brice-sous-Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 36 79 04 saint-brice.mairie@wanadoo.fr
