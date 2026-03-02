Concert en l’église de Saint Brice-sous-Rânes Saint-Brice-sous-Rânes

Concert en l’église de Saint Brice-sous-Rânes

Eglise Saint-Brice-sous-Rânes Orne

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Concert en l’église de Saint Brice-sous-Rânes le vendredi 29 mai 2026, de 20h30 à 22h.

L’artiste, Emma MORY, chanteuse et guitariste, se produira avec un répertoire de chansons françaises et gospels.

L’église sera éclairée de bougies, ainsi que l’allée d’accès et le lavoir. .

Eglise Saint-Brice-sous-Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 36 79 04 saint-brice.mairie@wanadoo.fr

