2025-06-15 17:00:00

Concert de Agnès VESTERMAN et Nathalie CHABOT mis en images par Pierre Michel BERTRAND organisé par les Amis des Eglises d’Auquainville le dimanche 15 juin à 17h en l’église Saint Aubin.

Livarot-Pays-d'Auge 14140 Calvados Normandie

English : Concert en l’église Saint Aubin Auquainville

Concert by Agnès VESTERMAN and Nathalie CHABOT set to images by Pierre Michel BERTRAND organized by the Friends of Auquainville Churches on Sunday June 15 at 5pm in Saint Aubin church.

German : Concert en l’église Saint Aubin Auquainville

Konzert von Agnès VESTERMAN und Nathalie CHABOT in Bildern von Pierre Michel BERTRAND organisiert von den Amis des Eglises d’Auquainville am Sonntag, den 15. Juni um 17 Uhr in der Kirche Saint Aubin.

Italiano :

Concerto di Agnès VESTERMAN e Nathalie CHABOT su immagini di Pierre Michel BERTRAND organizzato dagli Amici delle Chiese di Auquainville domenica 15 giugno alle 17.00 nella chiesa di Saint Aubin.

Espanol :

Concierto de Agnès VESTERMAN y Nathalie CHABOT sobre cuadros de Pierre Michel BERTRAND organizado por los Amigos de las Iglesias de Auquainville el domingo 15 de junio a las 17.00 h en la iglesia de Saint Aubin.

