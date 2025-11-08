Concert en live accoustique Rue du Lieutenant Colonel Farro Brive-la-Gaillarde
Concert en live accoustique Rue du Lieutenant Colonel Farro Brive-la-Gaillarde samedi 8 novembre 2025.
Concert en live accoustique
Rue du Lieutenant Colonel Farro Bar l’Estaminet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Concert en live avec Don Troop
A partir de 20h00 .
Rue du Lieutenant Colonel Farro Bar l’Estaminet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 02 60 91
English : Concert en live accoustique
German : Concert en live accoustique
Italiano :
Espanol : Concert en live accoustique
L’événement Concert en live accoustique Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-03 par Brive Tourisme