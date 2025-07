Concert en live- Pouilly en Auxois BREAK AT JANE’S Pouilly-en-Auxois

Concert en live- Pouilly en Auxois BREAK AT JANE’S Pouilly-en-Auxois samedi 2 août 2025.

BREAK AT JANE’S 2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

2025-08-02

Concert en live interprétation de chansons françaises et variétés internationales par deux artistes du groupe ZEST. L’une des artistes est native d’un petit village du canton. Elles viendront se produire au Break at Jane’s le samedi 2 Août à partir de 20h30. Vous pourrez assister à ce concert tout en savourant un rafraichissement ou en grignotant une planche. La partie jeu sera suspendue pendant la durée du concert et reprendra gratuitement après la prestation vocale. ENTREE GRATUITE. .

BREAK AT JANE’S 2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

