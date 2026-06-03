Concert en mémoire du pêcheur de mélodie Balgau
dimanche 20 septembre 2026 · Balgau
Informations pratiques
Balgau
Concert en mémoire du pêcheur de mélodie
Balgau Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Musique composée par Adrien Vonarb « Le Pêcheur de mélodie », interprétée en live par Valérie Seiler avec la participation de l’école de musique de Wittenheim et Jean-Martin Meyer avec son groupe de musiciens. Buvette et petite restauration sur place. 0 .
Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 28 39 25
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English :
L’événement Concert en mémoire du pêcheur de mélodie Balgau a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach