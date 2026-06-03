Informations pratiques

Balgau

Concert en mémoire du pêcheur de mélodie

Balgau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Musique composée par Adrien Vonarb « Le Pêcheur de mélodie », interprétée en live par Valérie Seiler avec la participation de l’école de musique de Wittenheim et Jean-Martin Meyer avec son groupe de musiciens. Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 28 39 25

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English :

L’événement Concert en mémoire du pêcheur de mélodie Balgau a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach