Concert En mode FM ! Saint-Yan

Concert En mode FM !

Salle polyvalente Saint-Yan Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-12-17

Début : 2025-12-17

Les classes de formation musicale du Conservatoire Jean Piret montrent leur talent ! Au programme chant, rythmique corporelle, percussions et bonne humeur… Venez découvrir la richesse du travail des élèves en formation musicale. Entrée libre

Durée 1h .

Salle polyvalente Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr

