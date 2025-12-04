Concert En mode FM ! Saint-Yan
Concert En mode FM !
Salle polyvalente Saint-Yan Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-17
Les classes de formation musicale du Conservatoire Jean Piret montrent leur talent ! Au programme chant, rythmique corporelle, percussions et bonne humeur… Venez découvrir la richesse du travail des élèves en formation musicale. Entrée libre
Durée 1h .
Salle polyvalente Saint-Yan 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr
