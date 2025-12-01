Concert En musique l’an neuf

1 place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 17:30:00

fin : 2025-12-31 19:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Par la semaine chantante En musique l’An-Neuf . Présenté par la Maison du Kleebach

1 place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 75 00

English :

By the En musique l’An-Neuf singing week. Presented by the Maison du Kleebach

German :

Von der Gesangswoche En musique l’An-Neuf . Präsentiert von der Maison du Kleebach

Italiano :

A cura della settimana canora En musique l’An-Neuf . Presentato dalla Maison du Kleebach

Espanol :

Por la semana de canto En musique l’An-Neuf . Presentado por la Maison du Kleebach

L’événement Concert En musique l’an neuf Munster a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Munster