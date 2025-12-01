Concert En musique l’an neuf Munster
Concert En musique l’an neuf Munster mercredi 31 décembre 2025.
Concert En musique l’an neuf
1 place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 17:30:00
fin : 2025-12-31 19:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Par la semaine chantante En musique l’An-Neuf . Présenté par la Maison du Kleebach
Par la semaine chantante En musique l’An-Neuf . Présenté par la Maison du Kleebach. .
1 place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 75 00
English :
By the En musique l’An-Neuf singing week. Presented by the Maison du Kleebach
German :
Von der Gesangswoche En musique l’An-Neuf . Präsentiert von der Maison du Kleebach
Italiano :
A cura della settimana canora En musique l’An-Neuf . Presentato dalla Maison du Kleebach
Espanol :
Por la semana de canto En musique l’An-Neuf . Presentado por la Maison du Kleebach
L’événement Concert En musique l’an neuf Munster a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Munster