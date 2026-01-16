Concert En passant 100 % Goldman

21 Rue du Safran Boynes Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Assistez au concert “En passant 100 % Goldman”, hommage live aux plus grands tubes de Jean‑Jacques Goldman. Soirée musicale avec places assises, restauration et buvette sur place. Un rendez-vous incontournable pour tous les fans de Goldman.

Vivez une soirée exceptionnelle avec le concert “En passant 100 % Goldman”, hommage live aux plus grands tubes de Jean‑Jacques Goldman. Après la 1ʳᵉ partie avec Les Petits Faubourgs, plongez dans l’univers musical de Goldman, entre émotion et énergie. Places assises, restauration et buvette sur place pour profiter pleinement du spectacle.

Un rendez-vous incontournable pour tous les fans de chansons françaises, de concerts live et de musique pop‑rock française. Réservez vite votre soirée pour ne rien manquer ! 35 .

21 Rue du Safran Boynes 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 81 25 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend the En passant ? 100% Goldman concert, a live tribute to Jean-Jacques Goldman’s greatest hits. Musical evening with seating, refreshments and refreshment bar on site. A must for all Goldman fans.

L’événement Concert En passant 100 % Goldman Boynes a été mis à jour le 2026-01-16 par OT GRAND PITHIVERAIS