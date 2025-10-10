Concert En passant par la Charente-Maritime La Rochelle
Concert En passant par la Charente-Maritime La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.
Concert En passant par la Charente-Maritime
Salle des fêtes Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varenne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Découvrez le nouveau spectacle musical En passant par la Charente-Maritime de Jean-Marc Desbois, au profit des « Blouses Roses ».
.
Salle des fêtes Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varenne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 35 11 66
English : Concert En passant par la Charente-Maritime
Discover Jean-Marc Desbois’ new musical « En passant par la Charente-Maritime », in aid of « Blouses Roses ».
German : Konzert En passant par la Charente-Maritime
Entdecken Sie das neue Musical « En passant par la Charente-Maritime » von Jean-Marc Desbois, das zugunsten der « Blouses Roses » aufgeführt wird.
Italiano :
Scoprite il nuovo spettacolo musicale « En passant par la Charente-Maritime » di Jean-Marc Desbois, a favore dell’associazione « Blouses Roses ».
Espanol : Concierto En passant par la Charente-Maritime
Descubra el nuevo espectáculo musical « En passant par la Charente-Maritime » de Jean-Marc Desbois, a beneficio de la asociación benéfica « Blouses Roses ».
L’événement Concert En passant par la Charente-Maritime La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-23 par La Rochelle Tourisme