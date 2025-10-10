Concert En passant par la Charente-Maritime La Rochelle

Concert En passant par la Charente-Maritime La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.

Concert En passant par la Charente-Maritime

Salle des fêtes Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varenne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Découvrez le nouveau spectacle musical En passant par la Charente-Maritime de Jean-Marc Desbois, au profit des « Blouses Roses ».

+33 6 67 35 11 66

English : Concert En passant par la Charente-Maritime

Discover Jean-Marc Desbois’ new musical « En passant par la Charente-Maritime », in aid of « Blouses Roses ».

German : Konzert En passant par la Charente-Maritime

Entdecken Sie das neue Musical « En passant par la Charente-Maritime » von Jean-Marc Desbois, das zugunsten der « Blouses Roses » aufgeführt wird.

Italiano :

Scoprite il nuovo spettacolo musicale « En passant par la Charente-Maritime » di Jean-Marc Desbois, a favore dell’associazione « Blouses Roses ».

Espanol : Concierto En passant par la Charente-Maritime

Descubra el nuevo espectáculo musical « En passant par la Charente-Maritime » de Jean-Marc Desbois, a beneficio de la asociación benéfica « Blouses Roses ».

